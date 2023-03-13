Посольство РФ в Молдавии не получало информации о задержанном в ходе протестов россиянине

Его подозревают в якобы координации подготовки беспорядков во время протестных акций 12 марта

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Молдавии не получало от властей информацию о задержанном в Кишиневе гражданине РФ, который якобы координировал подготовку беспорядков во время проведения протестов в воскресенье. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе российского диппредставительства.

"Какой-либо информации на этот счет в российскую дипмиссию не поступало", - сказали в посольстве.

В воскресенье глава Генерального инспектората полиции Молдавии Виорела Чернэуцяну заявил, что в республике задержан человек с гражданством РФ. Его подозревают в координации действий групп, отвечавших за организацию массовых беспорядков на митинге оппозиции в Кишиневе. По данным полиции, установлена связь этих групп с одной из оппозиционных партий.

Акции протеста проходят в Молдавии с лета прошлого года. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с многократным ростом цен на газ, электроэнергию, продовольствие, рекордной инфляцией, которая составила более 30% по итогам 2022 года. Президент Молдавии Майя Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. За период протестов в республике закрыты оппозиционные телеканалы, арестованы десятки оппозиционных активистов. Уголовные дела заведены на руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор".