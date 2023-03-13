Мишустин отметил работу ЛДПР по интеграции новых регионов

Либерал-демократы участвовали в подготовке и принятии регулирования в сфере социального обеспечения граждан, заявил премьер-министр

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на встрече с членами фракции ЛДПР положительно оценил их помощь в интеграции Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

"Большая работа была проделана по поручению президента для интеграции четырех новых регионов в состав России. Либерал-демократы участвовали в подготовке и принятии регулирования в сфере социального обеспечения граждан, проживающих там, создания всех необходимых условий для восстановления инфраструктуры, появления новых рабочих мест", - сказал глава кабмина.

Отдельно он напомнил слова президента Владимира Путина из послания Федеральному собранию о том, что Запад развернул против России военный, информационный и в том числе экономический фронт. "В таких условиях, с учетом постоянного внешнего давления недружественных государств, поддержка законодателей, системная поддержка, крайне важна. Прежде всего - для защиты интересов России и ее граждан, а также для реализации всех стоящих перед нами социально-экономических задач - задач развития нашей страны, которые перед нами ставит глава государства", - пояснил Мишустин.