Мишустин заявил, что либерал-демократы продолжают дело Жириновского

По словам премьер-министра, в ЛДПР всегда придерживались патриотических взглядов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. ЛДПР помогает отстаивать суверенитет РФ и развивать связи с дружественными странами, как это было и при ее основателе Владимире Жириновском, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на встрече с членами фракции.

"Ваша фракция всегда придерживалась патриотических взглядов, как было заложено при основателе либерально-демократической партии Владимире Вольфовиче Жириновском. Уже почти год, как его нет, и это большая потеря для всех нас", - сказал Мишустин.

По его словам, ЛДПР продолжает дело Жириновского, в том числе продвигая национальные интересы России на международной арене. "Вы последовательно отстаиваете суверенитет страны, способствуете налаживанию торгово-экономического взаимодействия с дружественными государствами. Подобная парламентская дипломатия необходима для выстраивания доверительных отношений с нашими многочисленными партнерами", - заключил глава кабмина.

Основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.