Вершинин: РФ не возражает против продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней

Заместитель главы МИД России назвал "подробным и откровенным" разговор с представителями ООН в Женеве

ЖЕНЕВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней. Об этом заявил в понедельник журналистам по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней", - сказал он.

"Мы только что завершили очередной раунд консультаций российской межведомственной делегации с представителями ООН во главе с генсеком Конференции по торговле и развитию Ребекой Гринспен и главой Управления по координации гуманитарных вопросов Мартином Гриффитсом", - отметил Вершинин. В центре обсуждения был ход реализации заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 года пакетных договоренностей. Они состоят из двух взаимоувязанных частей - черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия и сырья для удобрений, включая аммиак, и меморандума Россия - ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, напомнил заместитель главы МИД РФ.

Вершинин охарактеризовал разговор в Женеве как "подробный и откровенный". Консультации вновь подтвердили, что если коммерческий вывоз украинской продукции осуществляется устойчивыми темпами, принося немалую прибыль Киеву, то "на пути российских сельхозэкспортеров по-прежнему сохраняются барьеры". "Заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные изъятия для продовольствия и удобрений на деле не работают", - констатировал Вершинин.

Дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального - не на словах, а на деле - прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса, резюмировал замглавы МИД РФ.