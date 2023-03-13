Косачев заявил, что Международный суд в Гааге не может принимать решения в отношении РФ

По словам вице-спикера Совета Федерации, c 2016 года Россия не является участником Римского статута 1998 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не обладает юрисдикцией в отношении России, соответственно не может принимать решения, касающиеся Российской Федерации. Такое мнение выразил в понедельник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Так он прокомментировал публикацию в газете The New York Times, которая сообщила со ссылкой на официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность, что суд в Гааге в ближайшее время намерен возбудить два дела о "военных преступлениях" России на Украине. Он отметил, что "пока в списке обвинений значатся "нанесение ударов по гражданской инфраструктуре" и "похищение украинских детей и их направление в российские лагеря с целью перевоспитания".

"С 2016 года Россия не является участником Римского статута 1998 года (распоряжение президента РФ от 16 ноября 2016 года), а значит, что МУС не обладает юрисдикцией в отношении нашей страны", - написал сенатор в Telegram-канале.

Как Косачев пояснил ТАСС, это означает, что суд не может принимать решения в отношении России, "но попытается".

Вице-спикер СФ напомнил, что 123 государства присоединились к Римскому статуту 1998 года, из них 25 - это страны НАТО и их союзники, "которые финансируют войну на Украине и предоставляют киевскому режиму вооружение для совершения международных преступлений". "Эти же страны "приватизировали" секретариат МУС, укомплектовав его своими гражданами. МУС - это правосудие по-натовски. При этом США не подчиняются юрисдикции МУС", - подчеркнул политик.

Косачев также обратил внимание на то, что МУС так и не дал правовую оценку преступлениям киевского режима, начавшимся в 2014 году, несмотря на то, что статьи 6-9 Римского статута применяются к массовым убийствам, нарушениям средств и методов ведения войны, пыткам военнопленных, проведению биологических экспериментов и другим преступлениям. "МУС - это избирательное правосудие", - отметил сенатор.

Практика суда

Он указал также на то, что "вся предшествующая прецедентная практика МУС была сфокусирована на африканских странах", и за 20 лет существования этот орган осуществлял юрисдикцию в отношении ситуаций, произошедших в Конго, Уганде, ЦАР, Судане, Кении, Ливии, Мали, Кот-д’Ивуаре. "На все это потрачено больше $1 млрд. Многие страны Африканского союза в 2016 году последовали примеру России, денонсировав Римский статут. МУС - это инструмент неоколониализма в руках Запада", - считает Косачев.