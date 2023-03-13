13 марта, 18:58

Участие в конференции "Россия - Африка" примут 37 стран континента

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, "с 16 марта начнутся двусторонние встречи с председателями парламентов, возглавляющих делегации стран - участниц конференции "Россия - Африка"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Делегации из 37 африканских стран примут участие во Второй международной парламентской конференции "Россия - Африка", которая состоится 19-20 марта в Москве. Об этом руководителям думских фракций в понедельник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.

По словам Володина, "в работе конференции примут участие делегации из 37 стран Африканского континента". Кроме того, "с 16 марта начнутся двусторонние встречи с председателями парламентов, возглавляющих делегации стран - участниц конференции "Россия - Африка".

В ходе ежемесячного совещания с главами фракций после региональной недели также обсуждались вопросы реализации послания президента Федеральному собранию, подготовка к отчету правительства за 2022 год, который состоится на следующей неделе, и планы работы Думы на март.

"Неделя предстоит напряженная, учитывая подготовку к отчету правительства", - отметил Володин. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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