Захарова предупредила об усилении давления США на Сербию после введения санкций против РФ

Официальный представитель МИД России прокомментировала призыв министра экономики Сербии о необходимости присоединения республики к санкционной политике Запада

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Введением рестрикций в отношении Москвы Белград не сможет прекратить давление со стороны Вашингтона, это лишь подстегнет его. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на то, что ранее в понедельник министр экономики Сербии Раде Баста заявил о необходимости присоединения республики к санкционной политике, направленной против России, и призвал в этой связи высказаться всех министров.

"Какая-то странная позиция: давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить против России. Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну? Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и ее народ. И дело не только в исторической правде, но в очевидном факте: с введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится", - подчеркнула представитель МИД РФ.