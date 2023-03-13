Постпред РФ заявил, что Россия выступает против расширения обвинительных функций ОЗХО

Александр Шульгин отметил, что "сигналы со стороны многих делегаций обнадеживают"

ГААГА, 13 марта. /ТАСС/. Россия выступает против того, чтобы придать универсальный характер деятельности обвинительного механизма ОЗХО. Об этом заявил в понедельник в беседе с ТАСС посол в Нидерландах, постпред РФ при организации Александр Шульгин.

"Существуют разговоры среди западных делегаций о необходимости пойти дальше и придать универсальный характер атрибутивному (обвинительному - прим. ТАСС) механизму, то есть не ограничивать его деятельность Сирией, - отметил он. - Они подразумевают, что пришло время подумать о том, что произошло в Солсбери (инцидент со Скрипалями - прим. ТАСС), в Омске (инцидент с Алексеем Навальным - прим. ТАСС)".

"Это еще одно доказательство крайне нездоровой ситуации в ОЗХО, - подчеркнул дипломат. - Это прямой результат американской политики по замене международного права, в данном случае Конвенции о запрещении химического оружия, сводом своих собственных правил. Они изобрели эти правила и пытаются сделать так, чтобы эти правила теперь распространялись на все государства-члены. Нам необходимо прекратить эту политизацию".

По словам Шульгина, "сигналы со стороны многих делегаций обнадеживают". "Они устали от наставлений американцев, <...> обострения обстановки со стороны США", - заметил он.

Решение о создании ГРИ, имеющей право определять виновных в применении боевых отравляющих веществ, было принято ОЗХО в 2018 году. РФ и несколько других стран выступили категорически против такого решения, поскольку формирование подобной группы не предусмотрено Конвенцией о запрещении химического оружия, а наделение организации обвинительными функциями является вторжением в сферу исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН. На текущий момент мандат ГРИ распространяется исключительно на Сирию.