Путин посетит авиазавод в Улан-Удэ и проведет совещание о развитии дальневосточных городов

Президент совершит рабочую поездку в Бурятию

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник совершит рабочую поездку в Бурятию, где посетит Улан-Удэнский авиационный завод и проведет совещание по вопросам развития дальневосточных городов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Совещание пройдет в режиме видеоконференции. В очном формате в нем примут участие вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Среди онлайн-участников заявлены также члены правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний.

Кроме того, президент проведет отдельную встречу с Цыденовым.

В предыдущий раз Путин посещал Бурятию 4 августа 2017 года. Тогда он проводил совещание по вопросам ликвидации последствий природных пожаров, в результате которых в апреле 2017 года пострадали населенные пункты в Бурятии и Иркутской области.

Об авиазаводе в Улан-Удэ

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России", основанное в 1939 году. В настоящее время У-УАЗ производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш, а также новый модернизированный вертолет Ми-171А2.

За 80 лет существования на У-УАЗ построили более 8,5 тыс. летательных аппаратов. Продукция поставляется государственным и коммерческим заказчикам в России и за рубежом, эксплуатируется в более 40 странах. Авиазавод имеет современный летно-испытательный комплекс, в состав которого входит аэродром со взлетной полосой, способной принимать практически все существующие типы авиатехники.

О поддержке авиапромышленности

Путин регулярно уделяет внимание положению дел в отечественном авиапроме. Так, в феврале на встрече с представителями авиационной отрасли он заверял, что власти продолжат поддерживать развитие российской авиации, а финансовые ресурсы на нее будут выделяться с учетом текущих реалий. Глава государства называл приоритетами авиации России безопасность и рост перевозок.

Он также указывал на важность развития региональной сети авиаперевозок и сосредоточенности на отечественных предприятиях заказов на новую технику. Отдельно Путин говорил о том, что Россия продолжит развивать современную транспортную инфраструктуру.

О развитии дальневосточных городов

Путин в 2021 году поддержал идею масштабной реновации городов Дальнего Востока. Речь идет о планах развития административных центров дальневосточных регионов и других городов ДФО с населением свыше 50 тыс. человек. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2022 году главе государства был продемонстрирован мастер-план Петропавловска-Камчатского, на его реновацию выделят 149 млрд рублей.

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков сообщил, что до следующего ВЭФ Путину планируют показать планы развития всех дальневосточных городов, участвующих в программе, а на самом форуме в сентябре 2023 года доложат об основных мастер-планах - Хабаровска и Владивостока.