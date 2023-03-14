Сальдо пригласил премьер-министра Великобритании в Херсонскую область

Для приезда Риши Сунака все санкции с него будут сняты, уточнил врио губернатора региона

ГЕНИЧЕСК, 14 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пригласил премьер-министра Великобритании Риши Сунака посетить регион и ознакомиться с ситуацией.

"Мы приглашаем премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Херсонскую область. Пусть приедет, мы ему обеспечим безопасность, дадим возможность ознакомиться со всей ситуацией, поговорить с людьми", - заявил в интервью ТАСС Сальдо.

Он уточнил, что для приезда Сунака все санкции с него будут сняты.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.