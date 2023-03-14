Россия распространила в СБ ООН переписку по "Северным потокам"

Документы позволяют убедиться, что утверждения об информировании России этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности, отметили в постпредстве РФ при организации

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Россия распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В рамках усилий по продвижению проекта резолюции СБ ООН по созданию под эгидой ООН международной комиссии по расследованию диверсии на "Северных потоках" мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА ООН копию нашей переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям", - указал он.

"Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности", - добавил Полянский.