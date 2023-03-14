Сальдо: попытки ВСУ "сунуться" на левый берег Херсонской области обречены на провал

По словам врио губернатора Херсонской области, сейчас все попытки наступления ВСУ на территорию региона ограничиваются артиллерийскими дуэлями через реку Днепр

ГЕНИЧЕСК, 14 марта. /ТАСС/. Любые попытки наступления Вооруженных сил Украины на территорию Херсонской области обречены на провал, сейчас украинская сторона ограничивается артиллерийскими дуэлями через Днепр. Об этом рассказал в интервью ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Даже если будет какая-то попытка сунуться со стороны Вооруженных сил Украины, которые действуют по приказу киевского режима - подчеркиваю, именно киевского режима, потому что наши земляки нам не враги, - то эти попытки обречены на провал, поэтому, в общем-то, никто и не суется", - сказал Сальдо.

Он уточнил, что сейчас все попытки наступления ВСУ на территорию Херсонской области ограничиваются артиллерийскими дуэлями через большую водную преграду - реку Днепр.