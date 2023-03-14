Сальдо считает, что возвращение Херсона под контроль РФ произойдет в обозримом будущем

По словам врио губернатора Херсонской области, Вооруженные силы Украины уже не опираются на поддержку местного населения

ГЕНИЧЕСК, 14 марта. /ТАСС/. Херсон вернется под контроль России в обозримом будущем. Вооруженные силы Украины уже не опираются на поддержку местного населения, потому что люди поняли, кто есть кто, считает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Честно, мое внутреннее ощущение такое: я хоть завтра готов вернуться в Херсон и начать его восстановление. Но есть все-таки такое понятие, как военная тайна. Я могу сказать только одно: это произойдет в обозримом будущем. И в подтверждение тому, что эта дата не за горами, я могу привести сложившуюся в городе ситуацию: ВСУ теперь не опираются на поддержку оставшихся жителей", - сказал Сальдо в интервью ТАСС.

Он отметил, что даже те, кто там остался и ждал возвращения Украины, сейчас думают совершенно обратное. "Ждуны" дождались того, что им пришлось призадуматься и увидеть, кто есть кто и кто как относится к людям. Сейчас все то, что происходит в областном центре, говорит о том, что киевский режим очень сильно не уверен, что сможет удержать Херсон. Вывозятся материальные ценности, разграбляются культурные ценности херсонских музеев, врачей пытаются принуждать переезжать из Херсона в сторону Западной Украины", - отметил Сальдо.