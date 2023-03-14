14 марта, 06:13
Военная операция на Украине

Сальдо считает, что возвращение Херсона под контроль РФ произойдет в обозримом будущем

Сальдо считает, что возвращение Херсона под контроль РФ произойдет в обозримом будущем
© Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам врио губернатора Херсонской области, Вооруженные силы Украины уже не опираются на поддержку местного населения

ГЕНИЧЕСК, 14 марта. /ТАСС/. Херсон вернется под контроль России в обозримом будущем. Вооруженные силы Украины уже не опираются на поддержку местного населения, потому что люди поняли, кто есть кто, считает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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"Честно, мое внутреннее ощущение такое: я хоть завтра готов вернуться в Херсон и начать его восстановление. Но есть все-таки такое понятие, как военная тайна. Я могу сказать только одно: это произойдет в обозримом будущем. И в подтверждение тому, что эта дата не за горами, я могу привести сложившуюся в городе ситуацию: ВСУ теперь не опираются на поддержку оставшихся жителей", - сказал Сальдо в интервью ТАСС.

Он отметил, что даже те, кто там остался и ждал возвращения Украины, сейчас думают совершенно обратное. "Ждуны" дождались того, что им пришлось призадуматься и увидеть, кто есть кто и кто как относится к людям. Сейчас все то, что происходит в областном центре, говорит о том, что киевский режим очень сильно не уверен, что сможет удержать Херсон. Вывозятся материальные ценности, разграбляются культурные ценности херсонских музеев, врачей пытаются принуждать переезжать из Херсона в сторону Западной Украины", - отметил Сальдо. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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