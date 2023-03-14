МИД РФ: США создают очаги напряженности для противостояния с РФ в Молдавии и Грузии

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. США и их сателлиты пытаются создать очаги напряженности для геополитического противостояния с Россией в Молдавии и Грузии. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Конечно, нас беспокоит все, нас беспокоит и ситуация в Грузии, и ситуация в Молдавии, поскольку это страны, которые далеко расположены от Америки, которая им пытается диктовать, что делать или не делать. Это наши соседи, и мы видим, что США со своими сателлитами ведут дело к тому, чтобы создавать все новые и новые очаги напряжения вдоль наших границ и пытаются устроить некое геополитическое соревнование в этих зонах, которые являются ключевыми, даже по географическим причинам, для интересов безопасности Российской Федерации", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.