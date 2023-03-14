Кремль не говорит о повестке возможных переговоров лидеров РФ и КНР до объявления встречи

Агентство Reuters ранее сообщило, что Си Цзиньпин намерен уже на следующей неделе совершить визит в Москву и встретиться с Владимиром Путиным

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Кремль не комментирует темы возможных переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина до официального объявления об их встрече. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не знаю. Вот когда объявим [о встрече], тогда мы сможем что-то говорить", - ответил представитель Кремля на вопрос, могут ли Путин и Си Цзиньпин обсудить китайский план урегулирования по Украине.

"Мы не объявляли пока ничего [о визите председателя КНР]", - напомнил Песков, отметив, что согласно обычной практике объявления о визитах осуществляются синхронно двумя сторонами.

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин намерен уже на следующей неделе совершить визит в Москву и встретиться с Путиным.

Предыдущая очная встреча лидеров состоялась в сентябре 2022 года в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В конце декабря Путин на переговорах с Си Цзиньпином по видео-конференц-связи пригласил его приехать весной 2023 года с государственным визитом в Москву.