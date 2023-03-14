Путин проведет мероприятия по случаю воссоединения Крыма с РФ

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в том числе запланировано совещание

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин накануне годовщины воссоединения Крыма с РФ, которая будет отмечаться 18 марта, проведет субстантивное совещание. У него запланированы мероприятия и в саму праздничную дату, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы рассчитываем, что будет субстантивное совещание. Оно пройдет накануне. И в сам день годовщины будут еще некоторые мероприятия у президента, которые ознаменуют [это]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.