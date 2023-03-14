Песков заявил, что решение об участии Путина в G20 будет принято дополнительно

По словам пресс-секретаря президента, российский лидер может посетить эту встречу

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индии будет приниматься дополнительно, но российский лидер может посетить эту встречу. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы принимаем участие в работе "двадцатки" в различных форматах, поэтому не исключаем возможности для президента принять участие в саммите, но решение будет приниматься дополнительно", - сказал представитель Кремля.

Саммит Группы двадцати планируется провести в Индии в сентябре.

В прошлом году российскую делегацию на форуме лидеров G20 возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, в 2020 и 2021 годах Путин принимал участие в саммитах "двадцатки" по видеосвязи, в 2019 году приезжал на встречу глав государств, которая проходила в Японии.