Лавров: Россия видит "прямой нацизм", который охватывает больше и больше европейских стран

По словам главы МИД РФ, "разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия наблюдает сегодня, как нацизм захватывает все больше и больше европейских стран.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

"Сегодня как никогда более становится актуальным человеческое отношение к людям на всей планете. Сегодня как никогда более становится актуальной необходимость противостоять диктату во всех его проявлениях, - сказал он. - Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран. Видим, как разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники".