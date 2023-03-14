14 марта, 08:44,
обновлено 14 марта, 08:56

Лавров: Россия видит "прямой нацизм", который охватывает больше и больше европейских стран

© ТАСС/ Ruptly

По словам главы МИД РФ, "разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия наблюдает сегодня, как нацизм захватывает все больше и больше европейских стран.

Читайте также
Нарышкин указал на необходимость помнить о корнях нацизмаЛавров: действие "вакцины от нацизма" серьезно ослабло в некоторых странах ЕвропыПутин: идеология нацизма в современном обличье вновь создает угрозы безопасности России

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

"Сегодня как никогда более становится актуальным человеческое отношение к людям на всей планете. Сегодня как никогда более становится актуальной необходимость противостоять диктату во всех его проявлениях, - сказал он. - Мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран. Видим, как разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация