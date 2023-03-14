Лавров заявил, что Россия в отличие от Запада ни к кому не относится свысока

Как отметил глава МИД РФ, западная цивилизация одержима своим величием, своей исключительностью, она "бьется не на жизнь, а на смерть, чтобы всеми правдами и неправдами сохранить ускользающее от нее господство на мировой арене"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия в отличие от стран Запада никогда не дружит против кого-то и ни к кому не относится свысока. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

"Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то. Посмотрите, сейчас в период ожесточенной гибридной войны мы никого не заставляем занимать ту или иную позицию. Страны глобального Юга, мировое большинство в состоянии сделать выводы сами", - подчеркнул он.

"Мы все взрослые, давайте не будем пытаться относиться к кому-то свысока, как это делают наши западные коллеги, публично требуя от всех подряд, включая страны, представляющие древнейшие великие цивилизации, выполнять их приказы, - продолжил Лавров. - Вот в чем разница с тем, во что сейчас превращается западная цивилизация, которая одержима своим величием, своей исключительностью и которая действительно сейчас бьется не на жизнь, а на смерть для того, чтобы всеми правдами и неправдами сохранить или попытаться удержать ускользающее от нее господство на мировой арене".