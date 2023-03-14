14 марта, 09:11
Статья

Планы Путина, профилактика в Кремле после пандемии и Украина. О чем Песков говорил со СМИ

Планы Путина, профилактика в Кремле после пандемии и Украина. О чем Песков говорил со СМИ
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Мероприятия к годовщине воссоединения Крыма с Россией, возможное проведение прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и перспективы украинского конфликта стали во вторник основными темами беседы пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова с журналистами.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Путин накануне годовщины воссоединения Крыма с Россией проведет "субстантивное совещание", а 18 марта у него "будут еще некоторые мероприятия".
  • В Кремле надеются, что прямая линия главы государства с россиянами состоится. Возможно, она будет совмещена с большой пресс-конференцией, это "востребованные, популярные форматы".
  • Решение об участии Путина в саммите G20 в Индии "будет приниматься дополнительно".

О профилактике ковида

  • В Кремле, несмотря на заявление ВОЗ о скором завершении пандемии, исходят из сложившейся практики защиты президента от различных инфекций: "Прекращение пандемии не исключает опасности распространения разных инфекционных заболеваний".
  • "И дальше для обеспечения безопасности президента будет делаться все, что необходимо".

О будущем украинского конфликта

  • Перевод конфликта на Украине в мирное русло "при нынешней позиции киевской власти" невозможен: "Мы должны достигнуть наших целей. Сейчас это возможно только военным путем".
  • Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, как и саму эту инстанцию. "Так к этому [перспективе рассмотрения судом дел против РФ по событиям на Украине] и относимся".

О позиции Сербии по антироссийским санкциям

  • "Беспрецедентное, глупое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление оказывается на многие страны, в том числе и на Сербию. На Сербию - особо".
  • "Высоко ценим позицию, которую до сих пор занимала Сербия. Понимаем, что условия меняются. Но рассчитываем на то, что самые острые вопросы мы будем решать в рамках нашего партнерства и доверительного диалога с сербскими лидерами".

О зарубежных визитах

  • О возможном приезде в Москву президента Сирии Башара Асада в Кремле сообщат своевременно. "Заблаговременное анонсирование подобных визитов затруднено".
 
Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация