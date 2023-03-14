Планы Путина, профилактика в Кремле после пандемии и Украина. О чем Песков говорил со СМИ

Мероприятия к годовщине воссоединения Крыма с Россией, возможное проведение прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и перспективы украинского конфликта стали во вторник основными темами беседы пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова с журналистами.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Путин накануне годовщины воссоединения Крыма с Россией проведет "субстантивное совещание", а 18 марта у него "будут еще некоторые мероприятия".
- В Кремле надеются, что прямая линия главы государства с россиянами состоится. Возможно, она будет совмещена с большой пресс-конференцией, это "востребованные, популярные форматы".
- Решение об участии Путина в саммите G20 в Индии "будет приниматься дополнительно".
О профилактике ковида
- В Кремле, несмотря на заявление ВОЗ о скором завершении пандемии, исходят из сложившейся практики защиты президента от различных инфекций: "Прекращение пандемии не исключает опасности распространения разных инфекционных заболеваний".
- "И дальше для обеспечения безопасности президента будет делаться все, что необходимо".
О будущем украинского конфликта
- Перевод конфликта на Украине в мирное русло "при нынешней позиции киевской власти" невозможен: "Мы должны достигнуть наших целей. Сейчас это возможно только военным путем".
- Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, как и саму эту инстанцию. "Так к этому [перспективе рассмотрения судом дел против РФ по событиям на Украине] и относимся".
О позиции Сербии по антироссийским санкциям
- "Беспрецедентное, глупое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление оказывается на многие страны, в том числе и на Сербию. На Сербию - особо".
- "Высоко ценим позицию, которую до сих пор занимала Сербия. Понимаем, что условия меняются. Но рассчитываем на то, что самые острые вопросы мы будем решать в рамках нашего партнерства и доверительного диалога с сербскими лидерами".
О зарубежных визитах
- О возможном приезде в Москву президента Сирии Башара Асада в Кремле сообщат своевременно. "Заблаговременное анонсирование подобных визитов затруднено".