14 марта, 09:50,
обновлено 14 марта, 11:15

В Крыму не исключили провокаций от Киева к годовщине референдума о воссоединении с РФ

В Крыму не исключили провокаций от Киева к годовщине референдума о воссоединении с РФ
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

По словам главы региона Сергея Аксенова, украинские войска "пока копят силы, осуществляют сбор западной техники для наступления"

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Крыма не исключают провокаций со стороны Украины к девятой годовщине воссоединения полуострова с Россией, которая будет отмечаться в субботу, сообщил во вторник журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Они, конечно, попробуют какую-то гадость к 18 марта на этой неделе. Посмотрим. Сейчас они пока копят силы, сбор западной техники для наступления", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос, ожидаются ли провокации.

В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, отвечая на подобный вопрос, отметил, что "они [киевские власти] абсолютно на все способны и моральных границ там и не было никогда".

"Я думаю, что силовые структуры знают об этой опасности, работают. А крымчанам надо быть бдительными. [Крым] готов и всегда был готов", - добавил спикер республиканского парламента.

Весной 2014 года после государственного переворота на Украине в Крыму и Севастополе прошли референдумы по вопросу воссоединения с Россией. После этого девять лет на полуострове активно развивалась инфраструктура, построен мост через Керченский пролив, трасса "Таврида", новый терминал аэропорта Симферополя. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКонстантинов, Владимир АндреевичКрым
© Информационное агентство ТАСС
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