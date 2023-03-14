Лавров: против движения русофилов на Западе будет развернута широкая кампания

Глава МИД РФ подчеркнул важность "оставаться честными, приверженными самым лучшим интернациональным традициям дружбы между народами"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Запад наверняка развяжет широкую кампанию по дискредитации сторонников движения русофилов и углядит во всем пресловутые происки Москвы. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

"Наверняка так же, как и в недавних событиях в Молдавии, в Грузии, [на Западе] будет сказано, что это опять происки Москвы, это интрига, которая направлена на то, чтобы людей завлечь на свою сторону посулами, подкупами. Я всего этого не то, чтобы не исключаю, я уверен, что такая кампания против нашего движения будет развернута", - отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность "оставаться честными, приверженными самым лучшим интернациональным традициям дружбы между народами". "Сегодня это не пустые слова, - добавил он. - И они, наверное, не были пустыми, когда Советский Союз такие лозунги выдвигал, но сегодня как никогда более актуальным становится человеческое отношение к людям на всей планете, сегодня как никогда более актуальной становится необходимость противодействовать диктату во всех его проявлениях".

"Все заинтересованы в том, чтобы дружить либо просто добрососедствовать и реализовывать совместные проекты к взаимной выгоде, - резюмировал Лавров. - Позиция, которая заключается в том, что только потому, что ты любишь Россию или даже просто разговариваешь на русском языке в общественных местах, и за это ты должен быть подвержен остракизму, - это совершенно не наши ценности, не наши методы".