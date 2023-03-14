Лавров назвал продвижение инфраструктуры НАТО в Азию заявкой на многолетнюю конфронтацию

Глава МИД РФ заявил, что не представляет, как великие азиатские цивилизации "будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских коллег"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Англосаксонский мир созданием блоковых структур и продвижением натовской военной инфраструктуры в Азию делает серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

"Англосаксонский мир с созданием блоковых структур по типу AUKUS, с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азию делает очень серьезную заявку на конфронтацию на долгие-долгие годы. Потому что я не представляю, как великие азиатские цивилизации просто "возьмут под козырек", как, к огромному сожалению, взял [под козырек] Евросоюз, и будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских коллег", - указал он.

"Мы не пытаемся сдерживать кого-то от реализации законных интересов. Но когда заявляют о необходимости подчинить весь мир, скажем, Североатлантическому альянсу, и уже Азия - это та территория, где он [альянс] должен командовать всем, не думаю, что чувство справедливости, которое присуще русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций, не должно сказать свое веское слово", - подчеркнул Лавров.