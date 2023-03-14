Песков заявил, что планы AUKUS по атомным подлодкам для Австралии вызывают много вопросов

Альянс Австралии, Великобритании и США ранее объявил о трехэтапном плане предоставления Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Планы поставок Австралии атомных подводных лодок вызывают много вопросов, связанных с проблематикой ядерного нераспространения, на них должны быть даны ответы. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее лидеры стран AUKUS (альянс Австралии, Великобритании и США) объявили о трехэтапном плане предоставления Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства.

"Здесь в любом случае возникает очень много вопросов, связанных с проблематикой нераспространения. Конечно, здесь нужна особая транспарентность. И нужно отвечать на те вопросы, которые возникают", - сказал представитель Кремля.

Согласно объявленным планам, первая подлодка SSN AUKUS, которая представляет собой модификацию британской субмарины класса Astute, будет создана в Соединенном Королевстве в конце 2030-х годов. Австралия же, как ожидается, построит свою первую SSN AUKUS в начале 2040-х годов с помощью американских и британских технологий.