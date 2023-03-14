Песков заявил, что отношения России и США находятся в низшей точке

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, сохраняются только технические каналы для общения между двумя странами

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Контактов между Россией и США на высшем уровне сейчас нет, сохраняются только технические каналы для общения между двумя странами, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что в целом на высшем уровне никаких контактов с Вашингтоном сейчас нет. Остаются больше технические каналы для общения. Как таковые отношения, конечно, находятся в своей низшей точке", - сказал он.

Он добавил, что предметный разговор относительно возможности встречи президента России Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа не велся, каких-либо инициатив по организации такой встречи до президентских выборов в Соединенных Штатах также не поступало.

Ранее Трамп заявил телеканалу Fox News, что размеры помощи Украине в случае его победы на выборах главы государства в 2024 году будут "в значительной степени зависеть" от итогов встречи с Путиным.

"Пока об этом какого-то предметного разговора не было, никаких инициатив на этот счет не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, заинтересована ли Москва в этой встрече и допускают ли в Кремле ее проведение еще до президентских выборов в США.

Пресс-секретарь главы российского государства также отметил, что во время президентства Трампа общение Москвы и Вашингтона было более насыщенным, хотя и не без проблем. "Посмотрим, что будет дальше", - заключил Песков.