Песков заявил, что без учета Киевом ситуации де-факто и новых реалий переговоры невозможны

Пресс-секретарь президента ранее заявил, что цели специальной военной операции при нынешней позиции киевской власти могут быть достигнуты только военным путем

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Украина должна учитывать новые реалии и складывающуюся ситуацию, без этого невозможно говорить о мирном процессе. Такое мнение в беседе с журналистами во вторник выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все требования Москвы прекрасно известны. Ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учета этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как должна измениться позиция киевских властей для того, чтобы появился мирный путь урегулирования.

Ранее представитель Кремля заявил журналистам, что цели специальной военной операции при нынешней позиции киевской власти могут быть достигнуты только военным путем.

На просьбу ТАСС прокомментировать слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что Ватикан является самым подходящим местом для ведения переговоров для урегулирования на Украине, Песков отмечал, что России известно о посреднических усилиях многих государств для урегулирования этого конфликта, в том числе в Москве слышали "такие заявления, которые говорили об этом, и из Ватикана".

Ранее, в декабре 2022 года, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил в ответ на вопрос ТАСС, что Святой престол готов стать местом встречи для переговоров по мирному урегулированию на Украине. При этом он выразил мнение, что диалог должен начаться без предварительных условий.