14 марта, 10:11

Песков назвал отношения России и Китая дружественными и многоплановыми

По словам пресс-секретаря президента, Москва и Пекин намерены их развивать и далее

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Москва и Пекин наладили дружественные, партнерские отношения и намерены их развивать и далее, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также
Продление зерновой сделки и возможность встречи Путина с Трампом. Темы брифинга Пескова

"Российско-китайский диалог продолжается. Он носит дружественный, партнерский стратегический характер. Он будет продолжаться. Отношения многоплановые. Важны для обеих сторон. И обе стороны с большим вниманием относятся к теме дальнейшего развития этих отношений", - сказал он.

В ответ на вопрос, какой эффект оказала бы новая встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, представитель Кремля заметил: "Каждое общение лидеров двух стран является дополнительным импульсом для активизации взаимодействия по самым различным областям". 

Теги:
РоссияКитайПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация