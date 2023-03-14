Песков назвал отношения России и Китая дружественными и многоплановыми

По словам пресс-секретаря президента, Москва и Пекин намерены их развивать и далее

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Москва и Пекин наладили дружественные, партнерские отношения и намерены их развивать и далее, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российско-китайский диалог продолжается. Он носит дружественный, партнерский стратегический характер. Он будет продолжаться. Отношения многоплановые. Важны для обеих сторон. И обе стороны с большим вниманием относятся к теме дальнейшего развития этих отношений", - сказал он.

В ответ на вопрос, какой эффект оказала бы новая встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, представитель Кремля заметил: "Каждое общение лидеров двух стран является дополнительным импульсом для активизации взаимодействия по самым различным областям".