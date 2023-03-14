14 марта, 10:15

Песков заявил, что Россия и Сербия будут обсуждать самые сложные вопросы по-партнерски

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Сербия "подвергается беспрецедентному давлению со стороны коллективного Запада" за свою позицию по отношению к России

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия и Сербия продолжат обсуждать самые сложные вопросы в двусторонних отношениях по-партнерски, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Конечно, самые сложные вопросы на повестке дня наших отношений мы продолжим по-партнерски обсуждать с нашими сербскими друзьями", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник.

"Сербы наши большие друзья, и мы знаем, что Сербия подвергается беспрецедентному давлению со стороны коллективного Запада за свою позицию, дружественную позицию по отношению к нашей стране", - констатировал Песков. "Мы высоко ценим ту позицию, которую эта страна до сих пор занимала", - заверил он.

Ранее министр экономики Сербии Раде Баста заявил о необходимости введения антироссийских санкций, после чего движение социалистов, чьим лидером является директор ключевой сербской спецслужбы - Агентства безопасности и информации - Александар Вулин, потребовало отставки министра. "Мы знаем, что идеи, отличные от генеральной линии Белграда, не всегда популярны в Сербии и сильно критикуются самими сербами", - заметил Песков. 

Теги:
РоссияСербияПесков, Дмитрий Сергеевич
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