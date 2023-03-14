Песков сообщил, что 15 марта у Путина запланирован насыщенный рабочий день в Москве

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что 14 марта президент совершит рабочую поездку в Бурятию, откуда ночью вернется в Москву

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 15 марта, будет работать в Москве, у него запланирован насыщенный рабочий график. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что во вторник Путин совершит рабочую поездку в Бурятию, откуда ночью вернется в Москву.

"Завтра [у президента] будет не менее насыщенный рабочий день", - сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь отмечал, что в целом у главы государства нынешняя неделя будет "очень насыщенная". Он не анонсировал все предстоящие мероприятия, сообщив лишь, что среди них будут в том числе международные контакты.