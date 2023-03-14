В ГД внесли законопроект о наказании за нарушение требований к антитеррористической защите

Наказание может составить до семи лет лишения свободы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что вместе с председателем думского комитета по информполитике Александром Хинштейном внес в нижнюю палату законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности зданий и территорий.

"Вместе с председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном и другими коллегами внесли проект поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ об уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий", - написал он в своем Telegram-канале во вторник.

По словам парламентария, УК РФ планируется дополнить новой статьей, согласно которой за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от 1 млн рублей), будет грозить до трех лет лишения свободы. Если такое нарушение привело к смерти человека, то наказание составит до пяти лет лишения свободы, в случае смерти двух и более лиц - до семи лет лишения свободы.

"Сегодня существуют не потенциальные, а вполне реальные угрозы совершения терактов и диверсий на объектах инфраструктуры, предприятиях и организациях. Ужесточение наказания заставит задуматься тех, кто пренебрегает правилами безопасности, и принять необходимые меры для обеспечения антитеррористической защищенности вверенных им объектов", - подчеркнул Пискарев.