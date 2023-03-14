В ЛНР заявили, что ВСУ для наступления на Артемовск нужно до 50 тыс. военных

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко уточнил, что возле города "много опасных участков местности, где противник действительно может попытаться совершить прорыв", однако российские силы намерены этому помешать

ЛУГАНСК, 14 марта. /ТАСС/. До 50 тыс. военных необходимо Вооруженным силам Украины для наступления на Артемовск (украинское название - Бахмут) в ДНР со стороны подконтрольного Киеву Часова Яра. Об этом ТАСС во вторник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Противнику понадобится порядка 10, а может быть, и более бригад для этого полномасштабного наступления [на Артемовск]. Если мы говорим о численности, то это от 40 до 50 тыс. человек", - сообщил Марочко.

Он уточнил, что под Артемовском "много опасных участков местности, где противник действительно может попытаться совершить прорыв", однако российские силы намерены этому помешать. "На данный момент принимаются все необходимые меры и действия со стороны российского командования, чтобы нивелировать успехи противника", - подчеркнул он.

При этом, по его словам, ранее начала апреля пойти в наступление ВСУ не смогут. "Полномасштабное наступление из Часова Яра на наши фланги и на Артемовск со стороны вооруженных формирований Украины в ближайшие две недели маловероятно, поскольку для того, чтобы совершить крупномасштабное наступление, противнику нужно скопить так называемый ударный кулак. Это первое. Второе: немаловажным фактором являются погодные условия", - сказал Марочко, пояснив, что из-за распутицы на дорогах вся техника украинских войск, в том числе бронированная, вязнет в грязи. "Танки, естественно, тоже не смогут идти нормальным порядком, поэтому опасность наступления возрастает с нормализацией погодных условий, когда установится стабильно теплая температура и перестанут идти дожди", - сообщил он.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ. 11 марта основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска.