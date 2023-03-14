14 марта, 11:51,
обновлено 14 марта, 12:00

Захарова заявила о проработке визита главы МИД Армении в Москву

Премьер-министр республики Никол Пашинян ранее сообщил, что Арарат Мирзоян в ближайшем будущем отправится в Москву для обсуждения вопроса о встрече с российским и азербайджанским коллегами Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Рабочий визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Москву прорабатывается, сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Визит прорабатывается", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС, что Мирзоян в ближайшем будущем отправится в Москву для обсуждения вопроса о встрече с российским и азербайджанским коллегами Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым. 

Теги:
АрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаМирзоян, Арарат Самвелович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация