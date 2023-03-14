Захарова заявила о проработке визита главы МИД Армении в Москву

Премьер-министр республики Никол Пашинян ранее сообщил, что Арарат Мирзоян в ближайшем будущем отправится в Москву для обсуждения вопроса о встрече с российским и азербайджанским коллегами Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым