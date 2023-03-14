Захарова заявила о проработке визита главы МИД Армении в Москву

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Рабочий визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Москву прорабатывается, сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Визит прорабатывается", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС, что Мирзоян в ближайшем будущем отправится в Москву для обсуждения вопроса о встрече с российским и азербайджанским коллегами Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым.