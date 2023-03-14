Посол РФ заявил, что Москва и Белград на деле докажут важность стратегического партнерства

Александр Боцан-Харченко раскритиковал заявление посла США Кристофера Хилла, в очередной раз призвавшего Сербию присоединиться к антироссийским санкциям

БЕЛГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Россия и Сербия продолжат выстраивать взаимовыгодное стратегическое партнерство, доказывая его ценность на деле, а не на словах. Об этом во вторник заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

"Несмотря на происки западных недоброжелателей, Россия и Сербия продолжат выстраивать взаимовыгодное стратегическое партнерство. Не на словах, а на деле доказывать его ценность - моральную и материальную", - цитирует пресс-служба посольства заявление Боцан-Харченко. Он раскритиковал недавнее заявление посла США в Белграде Кристофера Хилла, в очередной раз призвавшего Сербию присоединиться к антироссийским санкциям.

13 марта министр экономики Сербии Раде Баста выразил мнение о необходимости присоединения республики к санкционной политике, направленной против России, и призвал всех министров высказаться на этот счет, так как Белград дорого расплачивается за отказ от санкций. Премьер-министр Ана Брнабич в свою очередь подчеркнула, что отказ от присоединения к ограничениям обусловлен национальными интересами страны и международным правом.

После начала специальной военной операции России президент Александар Вучич в обращении к нации сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Как заявил президент, республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о происходящем на востоке Европы и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.