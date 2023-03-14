Рогов сообщил, что США передали ВСУ использовавшиеся в Афганистане вертолеты Ми-8

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что появление после длительного перерыва на запорожском направлении авиации Вооруженных сил Украины связано именно с поставками из-за рубежа

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. США передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) вертолеты советского образца, которые использовались афганскими ВВС и оказались в соседних странах после захвата в Кабуле власти движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил ТАСС во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Поставлены ВСУ вертолеты из Афганистана", - сказал он, напомнив, что после смены власти в Афганистане в 2021 году "американские ставленники бежали, технику просто перебрасывали в соседние государства, которые были готовы ее принять", в том числе в Пакистан. "По афганской технике речь идет о десятках Ми-8 в разных вариантах", - добавил собеседник агентства.

Рогов отметил, что появление после длительного перерыва на запорожском направлении авиации ВСУ связано именно с поставками из-за рубежа. "Несколько месяцев на запорожском направлении не было авиации ВСУ вообще, в феврале они стали появляться, а в последнее время - массово, из-за чего в сводках [Минобороны РФ] и звучат сбитые истребители, штурмовики, вертолеты. Это является следствием того, что идет переброска авиации на запорожское направление", - пояснил он.

По его словам, часть самолетов, которые появились на запорожском направлении, скорее всего, переброшена из стран бывшего Варшавского договора: Польши, Чехии, Словакии, стран Прибалтики и других. "Формально эти самолеты еще не поставлялись, что косвенно подтверждает, что Запад сначала делает, а потом легализует то или иное действие. <...> Если мы говорим о самолетах, то мы говорим о десятках самолетов истребительной авиации, которые были переброшены на территорию, подконтрольную Зеленскому. Часть из них еще приводится в порядок", - добавил собеседник агентства.

Вертолеты для Афганистана

В январе этого года агентство Bloomberg сообщило, что США с союзниками предоставили Киеву более 4 тыс. единиц оружия и военной техники с Специальной военной операции России. Киев получил, в частности, 20 вертолетов Ми-17 российского производства, первоначально предназначавшихся для Афганистана, 11 вертолетов советского производства из Чехии, Словакии и Латвии.

В июне 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в нарушении контрактных обязательств в отношении вертолетов Ми-17. По ее словам, Россия самым решительным образом осуждает передачу Киеву вертолетов Ми-17, которые РФ ранее передала Соединенным Штатам для эксплуатации исключительно в Афганистане.

Бегство из Афганистана

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа того же года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт.

По информации газеты The Wall Street Journal, в дни, когда радикалы взяли Кабул, 22 военных самолета и 24 вертолета с 585 афганцами прибыли в Узбекистан. По данным из открытых источников, перед началом наступления талибов у ВВС Афганистана было 39 вертолетов Ми-17 и восемь Ми-24. По оценке афганского маршала Абдула Рашида Дустума, в Узбекистан и Таджикистан было переброшено не менее 40 военных вертолетов бывших ВС республики.

В январе 2022 года "Талибан" потребовал от Таджикистана и Узбекистана вернуть самолеты и вертолеты, которые, по словам радикалов, были угнаны в эти центральноазиатские республики. Власти Узбекистана заявили в апреле того же года, что авиатехника не будет возвращена, так как она является собственностью США.