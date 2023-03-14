14 марта, 13:13,
обновлено 14 марта, 13:43

Путин считает, что нынешние международные проблемы начались после развала СССР

Путин считает, что нынешние международные проблемы начались после развала СССР
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

По словам президента, Запад после распада Советского Союза пытался раскачивать Россию, создавал пятую колонну, насылал "орды международных террористов"

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Современные международные проблемы начались после развала Советского Союза. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, отвечая во вторник на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия.

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"Конечно, все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что мир был создан и мироустройство - до сих пор оно еще имеет место быть - оно было создано после Второй Мировой войны странами - победительницами во Второй Мировой войне. Прежде всего, Соединенными Штатами и Советским Союзом", - сказал Путин.

По его словам, геополитические интересы Запада оказались для него гораздо важнее, чем даже были идеологические противоречия с СССР. "Откровенно говоря, для людей моего поколения <…> и даже чуть-чуть помоложе, нам казалось, и мне тоже казалось, что да, Советский Союз развалился, жалко - не жалко, но тем не менее основа для противостояния бывшего Советского Союза и новой России с западным миром - они исчезли эти основы, идеологических основ для противостояния нет", - сказал Путин. "Казалось, что теперь все будет хорошо и вечно. Оказалось, что это не так. Оказалось, что геополитические интересы наших <…> партнеров оказались гораздо важнее, чем в том числе противоречия с бывшим Советским Союзом", - добавил он.

Путин добавил, что Запад после распада СССР пытался раскачивать Россию, создавал пятую колонну, насылал "орды международных террористов". "Советский Союз развалился. <...> Тут же началось давление, чтобы раскачать саму Россию. Пятую колонну начали создавать внутри, чтобы раскачать политическую ситуацию, наслали на нас целые орды международных террористов, которые в разных регионах начали действовать, в том числе и прежде всего на Северном Кавказе. Это все мы проходили: теракты внутри страны. Все на наших глазах было", - заявил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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