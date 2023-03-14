14 марта, 13:17,
обновлено 14 марта, 13:46
Военная операция на Украине

Путин заявил, что Россия десятилетиями пыталась наладить отношения с Украиной

© ТАСС/ Ruptly

Ситуация изменилась после госпереворота 2014 года, добавил президент РФ

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Россия терпеливо в течение десятилетий пыталась наладить отношения с Украиной, но ситуация изменилась после госпереворота 2014 года. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода.

"Мы ведь терпеливо в течение десятилетий пытались наладить отношения с современным украинским государством", - сказал Путин. "Принципиально ситуация изменилась в 2014 году, когда с подачи Запада произошел государственный переворот", - добавил он.

По словам Путина, РФ в отношениях с Украиной опиралась на тех, кто считал себя частью большого русского мира, но с 2014 года началось их истребление. "Мы же опирались не просто на русскоязычное население [на Украине]. Там вся страна русскоязычная по сути дела. Опирались на тех, кто считал себя частью большого русского мира, считал себя частью нашей культуры, языковой среды, считал себя частью наших общих традиций и так далее. Мы на этих людей опирались", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что "после 2014 года началось просто физическое истребление тех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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