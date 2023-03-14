Сальдо заявил о попытках Киева помешать ж/д сообщению Херсонской области с Крымом

Врио главы Херсонской области отметил, что спецслужбы занимаются предотвращением такого рода случаев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Попытки помешать регулярному железнодорожному сообщению Херсонской области с Крымом со стороны киевского режима продолжаются. Об этом во вторник сообщил ТАСС врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

"Все идет по плану, хотя, конечно, попытки помешать качественному регулярному железнодорожному сообщению со стороны киевского режима продолжаются. Чтобы попытки были обречены на провал, работает наша контрразведка, спецслужбы, которые занимаются предотвращением такого рода случаев, хотя исключить их полностью нельзя, конечно же", - сказал Сальдо на открытии проходящего в Ростове-на-Дону объединенного полуфинала кадровых конкурсов "Лидеры возрождения. Запорожская область" и "Лидеры возрождения. Херсонская область".

Он отметил, что для предотвращения таких попыток работает контрразведка РФ, спецслужбы. "Они занимаются предотвращением такого рода случаев, хотя исключить их полностью нельзя, конечно же. Тем не менее, я рассчитываю, что это пассажирское сообщение будет регулярным. Грузовое сообщение и сейчас есть", - подчеркнул Сальдо.

В феврале Сальдо сообщал, что железнодорожное сообщение между Херсонской областью и Крымом планируется возобновить к концу лета. Оно свяжет Геническ, Джанкой, Симферополь и Евпаторию.