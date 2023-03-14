Путин: с 2014 года на Украине начали истреблять тех, кто считал себя частью русского мира

По словам президента, РФ опиралась на тех, кто считал себя частью русской культуры, языковой среды и общих традиций

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. РФ в отношениях с Украиной опиралась на тех, кто считал себя частью большого русского мира, но с 2014 года началось их истребление. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода.

"Мы же опирались не просто на русскоязычное население [на Украине]. Там вся страна русскоязычная по сути дела. Опирались на тех, кто считал себя частью большого русского мира, считал себя частью нашей культуры, языковой среды, считал себя частью наших общих традиций и так далее. Мы на этих людей опирались", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что "после 2014 года началось просто физическое истребление тех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией".