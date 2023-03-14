14 марта, 13:19,
обновлено 14 марта, 14:03
Военная операция на Украине

Путин заявил, что Россия на Украине борется за Русский мир

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, речь идет о борьбе "за наших людей, которые проживают на этих территориях"

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Россия не может бросить русскоязычное население и борется за Русский мир на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода.

"Для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях", - подчеркнул президент. "Мы - многонациональная страна. Но все-таки это Русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда - я с ними встречался - они ничем не отличаются от нас с вами, ну ничем! Они такие же как мы. Они - это часть нас, как же их можно бросить?" - добавил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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