Путин заявил, что Россия на Украине борется за Русский мир

По словам президента, речь идет о борьбе "за наших людей, которые проживают на этих территориях"

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Россия не может бросить русскоязычное население и борется за Русский мир на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода.

"Для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях", - подчеркнул президент. "Мы - многонациональная страна. Но все-таки это Русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда - я с ними встречался - они ничем не отличаются от нас с вами, ну ничем! Они такие же как мы. Они - это часть нас, как же их можно бросить?" - добавил Путин.