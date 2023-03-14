14 марта, 13:19,
обновлено 14 марта, 14:00

Путин заявил, что Россия борется за существование своей государственности

© ТАСС/ Ruptly

Президент добавил, что РФ, в отличие от Запада, борется не за геополитическое положение

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, в отличие от Запада, борется не за геополитическое положение, а за существование своей государственности.

"Если для наших западных партнеров так называемых, противника сегодняшнего, можно теперь прямо об этом сказать, дело состоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имея в виду предысторию последних восьми-десяти лет, все, что происходит, - это не просто улучшение какого-то геополитического положения. <…> Для нас это борьба за существование самой российской государственности", - сказал Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во вторник. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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