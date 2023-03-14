Путин уверен, что Россия должна проявить консолидацию для приближения мира

По словам главы государства, победа возможна, когда противник увидит силу и собранность общества

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Россия должна проявить консолидацию и собранность, чтобы приблизить мир, достичь успеха и победы, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода.

"Для того, чтобы приблизить мир, приблизить стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества. Собранность должна быть", - сказал Путин.

"Когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, тогда, <...> без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся - и успех, и победа", - считает президент.