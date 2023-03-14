14 марта, 13:29,
обновлено 14 марта, 13:45
Военная операция на Украине

Балицкий заявил, что силы РФ укрепляют позиции в Запорожье на случай наступления ВСУ

Балицкий заявил, что силы РФ укрепляют позиции в Запорожье на случай наступления ВСУ
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Врио главы региона назвал стабильной ситуацию на линии боевого соприкосновения в Запорожской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Российские силы укрепляют боевые позиции на запорожском направлении на случай возможного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий

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"У нас все полки, все дивизии укомплектованы. Ждем противника, потому что по большому счету мы знаем, что есть ударная группа [ВСУ] в районе Запорожья, соответственно, укрепляем свои позиции, ожидая наступления противника. Сейчас все боевые действия сосредоточены в районе Угледара и Артемовска (украинское название Бахмут - прим. ТАСС), поэтому на нашем направлении пока спокойно. И мы готовимся к любому провокационному действию противника", - сказал он во вторник в кулуарах проходящего в Ростове-на-Дону объединенного полуфинала кадровых конкурсов "Лидеры возрождения. Запорожская область" и "Лидеры возрождения. Херсонская область".

Врио главы региона также назвал "достаточно стабильной" ситуацию на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
© Информационное агентство ТАСС
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