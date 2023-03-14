Балицкий заявил, что силы РФ укрепляют позиции в Запорожье на случай наступления ВСУ

Врио главы региона назвал стабильной ситуацию на линии боевого соприкосновения в Запорожской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Российские силы укрепляют боевые позиции на запорожском направлении на случай возможного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий

"У нас все полки, все дивизии укомплектованы. Ждем противника, потому что по большому счету мы знаем, что есть ударная группа [ВСУ] в районе Запорожья, соответственно, укрепляем свои позиции, ожидая наступления противника. Сейчас все боевые действия сосредоточены в районе Угледара и Артемовска (украинское название Бахмут - прим. ТАСС), поэтому на нашем направлении пока спокойно. И мы готовимся к любому провокационному действию противника", - сказал он во вторник в кулуарах проходящего в Ростове-на-Дону объединенного полуфинала кадровых конкурсов "Лидеры возрождения. Запорожская область" и "Лидеры возрождения. Херсонская область".

Врио главы региона также назвал "достаточно стабильной" ситуацию на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.