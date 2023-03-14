Лавров направил письма в ООН и ОБСЕ из-за нарушения прав православных верующих на Украине

Глава МИД РФ призвал потребовать от Киева прекратить репрессии и произвол против канонической православной церкви и не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил во вторник письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и действующему председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяру Османи, в которых призвал их потребовать от Киева прекратить произвол против канонической православной церкви и не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры.

"Министр иностранных дел России призвал международных руководителей дать принципиальную оценку неправомерным действиям украинского режима в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), потребовать от Киева прекратить произвол и репрессии против канонической православной церкви, неукоснительно соблюдать взятые Украиной обязательства по общепризнанным международным документам, а также не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

Как указали в министерстве, Лавров привлек внимание к вопиющим нарушениям общечеловеческих и конституционных прав православных верующих на Украине. "В основе этих нарушений - репрессивная политика киевского режима, направленная на уничтожение УПЦ", - пояснили в дипведомстве.

В частности, в письмах приводятся многочисленные факты гонений на каноническую православную церковь: массовый захват храмов УПЦ и принудительная незаконная ликвидация их общин под видом якобы добровольных переходов в другую юрисдикцию, так называемые ограничительные меры в отношении епископов канонической православной церкви, лишение ряда ее архиереев украинского гражданства, моральное и физическое давление на священников и прихожан.

В дипведомстве информировали, что Лавров охарактеризовал действия украинских властей как "грубейшее нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине, что противоречит ряду общепризнанных международно-правовых документов - Уставу ООН, Всеобщей декларации прав человека, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и другим".

"Недавнее решение киевских властей выселить из Киево-Печерской лавры монахов расценено министром как стремление под надуманным предлогом с помощью репрессий лишить каноническую православную церковь одной из своих главных святынь. Это, по существу, пик гонений на каноническое православие на Украине", - подчеркнули в министерстве.