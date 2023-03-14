Продление зерновой сделки и закон о дискредитации участников СВО. Главные события 14 марта

Продление зерновой сделки

Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней на прежних условиях. При этом, по словам дипломата, Москва будет добиваться выполнения данных России обязательств о снятии всех санкций для поставки сельскохозяйственной продукции РФ на международные глобальные рынки.

Принятие закона об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО, в том числе добровольцев. Новый закон увеличивает срок лишения свободы за преступление, совершенное в течение года после привлечения к административной ответственности, с трех до пяти лет. Также максимально возможное наказание в случае, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам, увеличивается с пяти до семи лет заключения. Кроме того, закон распространяет на добровольческие формирования действие статьи об ответственности за фейки о ВС РФ, согласно которой за публичное распространение заведомо ложной информации, повлекшей тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы.

Продление Евросоюзом санкций против России

Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции. При этом из списка исключили погибшего заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, а также умерших депутата Госдумы Николая Петрунина и главу "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина.

Наказание WADA 181 спортсмена на основе данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 181 российского атлета, основываясь на данных московской лаборатории и изъятых оттуда проб. Еще 300 спортсменов находятся под подозрением в нарушении антидопинговых правил, из них 88 атлетам предъявлены обвинения, по 212 делам расследования продолжаются.

Одобрение правкомиссией покупки "Татнефтью" российских активов Nokian Tyres

Правительственная комиссия РФ по контролю за иностранными инвестициями одобрила покупку "Татнефтью" российских активов Nokian Tyres. Предварительная стоимость сделки составляет €286 млн.