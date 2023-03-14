Лавров и глава МИД Марокко высказались за укрепление торгово-экономических связей

Отмечена координирующая роль межправительственной смешанной российско-марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита обсудили во вторник по телефону развитие отношений и высказались в пользу укрепления торгово-экономических связей. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Основное внимание в ходе беседы было уделено перспективам развития традиционно дружественных российско-марокканских отношений. Лавров и Бурита высказались в пользу поддержания регулярного политического диалога, укрепления двусторонних торгово-экономических связей", - отметили в дипведомстве.

"В данном контексте отмечена важная координирующая роль межправительственной смешанной российско-марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, очередное, восьмое заседание которой должно состояться в Москве в текущем году", - добавили в МИД РФ.

При этом стороны также обсудили урегулирование в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. "При обсуждении региональной проблематики была подтверждена необходимость урегулирования всех имеющихся на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки конфликтных ситуаций на основе общепризнанных принципов международного права и баланса интересов всех вовлеченных сторон", - подчеркнули в российском министерстве.

Разговор состоялся по инициативе марокканской стороны.