Советник Пушилина заявил, что в районе Артемовска находятся десять батальонных групп ВСУ

По словам Игоря Кимаковского, они входят в те корпуса, которые Киев готовил для наступления

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Десять батальонных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся сейчас в районе Артемовска (украинское название - Бахмут), заявил во вторник советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

"Десять батальонных тактических групп сейчас находятся в районе [Артемовска], и это из тех корпусов, которые они (ВСУ - прим. ТАСС) готовили для наступления", - сказал он в эфире Первого канала.

Ранее во вторник подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке сообщил ТАСС, что ВСУ для наступления в районе Артемовска необходимо до 50 тыс. военных.

Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Сейчас за город идут ожесточенные бои, 11 марта основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщал, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска.