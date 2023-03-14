Пушилин заявил о скором переходе завода "Востокмаш" в Артемовске под контроль сил РФ

При этом, по словам врио главы ДНР, ситуация в городе сложная, бои идут за каждый метр

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Завод "Востокмаш" в северной части Артемовска (украинское название - Бахмут) скоро полностью перейдет под контроль российских сил. Об этом заявил во вторник журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Ситуация пока остается сложной. Есть все предпосылки, что завод скоро будет полностью под контролем ЧВК "Вагнер", - сказал он.

Пушилин добавил, что ситуация в самом городе сложная, бои идут за каждый метр. "Украинский режим, абсолютно не считаясь с потерями на артемовском, на соледарском направлениях, по сути, своими приказами перемалывает своих же военнослужащих. Никаких целесообразных решений по выводу [военнослужащих] по последней оставшейся дороге <...> со стороны руководства оставшейся части Украины мы не видим", - рассказал он.

Во вторник на заседании ставки верховного главнокомандующего Украины высшие военные чины вновь высказались за продолжение обороны Артемовска. Позицию о необходимости удерживать город, пока это возможно, озвучил в начале февраля на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Украина президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь Пушилин неоднократно отмечал, что украинские войска пытаются удерживать город вопреки здравой логике. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, украинские военнослужащие пока могут перемещаться по проселочной дороге, что значительно затрудняет логистику и снабжение находящейся в городе группировки.