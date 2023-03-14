О чем Путин говорил в Бурятии

Борьба России за государственность и отсрочка для ОПК. О чем Путин говорил в Бурятии

Россия сейчас ведет борьбу за существование своей государственности, тогда как для стран Запада "дело состоит в улучшении геополитического положения". Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Глава государства отметил, что нынешние международные проблемы начались после распада Советского Союза, подчеркнул, что прогнозы о развале российской экономики из-за санкций не сбылись, и обратил внимание на тенденцию к повышению реальных доходов россиян. Кроме того, президент рассказал о подготовке списка наиболее востребованных в "оборонке" профессий, представителям которых предлагается оформлять отсрочку от призыва.

ТАСС собрал основные заявления Путина.

О международной обстановке

"Все [современные международные] проблемы начались после развала Советского Союза". До этого СССР и Соединенные Штаты, распределившие между собой зоны влияния, "особенно друг к другу не лезли" и "сосуществовали".

После распада СССР казалось, что идеологических оснований для противостояния с Западом нет и "теперь все будет хорошо и вечно", но вышло не так: "Оказалось, что геополитические интересы наших, как я говорил раньше, "партнеров" оказались для них гораздо важнее, чем идеологические противоречия с бывшим Советским Союзом".

"И тут же <...> началось давление, чтобы раскачать саму Россию. Пятую колонну начали создавать внутри, чтобы раскачивать внутриполитическую ситуацию, наслали на нас целые орды международных террористов <...>. По периметру начали работать активно. И особая роль, конечно, здесь уделялась Украине".

Москва десятилетиями пыталась наладить отношения с Киевом, опираясь "на тех, кто считал себя частью большого русского мира", но в 2014 году ситуация "принципиально изменилась": "Началось просто физическое истребление тех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией".

Для Москвы и Запада нынешние события имеют принципиально разное значение: "Если для наших западных партнеров так называемых, противника сегодняшнего, можно теперь прямо об этом сказать, дело состоит в улучшении геополитического положения, то для нас <...> это не просто улучшение какого-то геополитического положения. <...> Для нас это борьба за существование самой российской государственности".

О ситуации в экономике

России предсказывали падение ВВП на 20% и больше, но ничего подобного не произошло - он снизился только на 2,1%. Кроме того, "произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения" - примерно на 1% в обоих случаях, но сейчас "тенденция <...> все-таки на повышение": "В целом по стране небольшой рост идет".

Сейчас, по объективным данным, растут продажи и внутри страны: "Многие отрасли производства были переразмерены и рассчитаны на внешний рынок. Что-то сократилось. Но растет внутренний рынок".

О влиянии санкций

В прошлом году Россия прошла "очень важный этап своего развития": "Мы кратно повысили наш экономический суверенитет".

Запад рассчитывал, что российская экономика рухнет "через две-три недели или через месяц", предприятия остановятся, и десятки тысяч россиян останутся без работы и "выйдут на улицы", но этого не произошло: "Оказалось, что фундаментальные основы стабильности России гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал".

Опасность проблем в среднесрочной перспективе остается, так как на предприятиях нужны современные разработки и оборудование. "Но я думаю, что и здесь у нас все будет нормально".

Об отсрочке для работников "оборонки"

Минпромторг передал Минобороны список востребованных профессий для оформления отсрочки сотрудникам оборонно-промышленного комплекса: "Они сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять".

"Оборонка" работает в интересах военных, и "должен быть найден баланс между самим производством и интересами министерства обороны". Кроме того, для сохранения кадрового потенциала, в этой сфере необходимо повышать уровень зарплат и решать жилищные вопросы.

О развитии Бурятии