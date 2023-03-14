Небензя заявил, что изгнание монахов Киево-Печерской лавры грозит братоубийственной войной

Постпред РФ при ООН также обратил внимание на "рейдерские захваты православных храмов по всей Украине"

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Намерение Киева отобрать у канонической Украинской православной церкви Киево-Печерскую лавры грозит небывалым всплеском братоубийственного внутриукраинского противостояния.

Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по инициативе РФ заседании Совета Безопасности по теме русофобии на Украине.

"Продолжается борьба киевского режима с канонической православной церковью на Украине, которая никакого формального отношения собственно к России не имеет. Ситуация только ухудшилась, к рейдерским захватам православных храмов, приходов по всей Украине добавились планы отобрать у УПЦ главную святыню - Киево-Печерскую лавру, - сказал Небензя. - Сделать это режим Зеленского вознамерился 28 марта. Этот шаг грозит небывалым всплеском братоубийственного внутриукраинского противостояния".