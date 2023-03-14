Небензя: Дания, ФРГ и Швеция отвергли предложения РФ сотрудничать по "Северным потокам"

Постпред РФ сообщил, что Россия предлагала создать совместные следственные группы

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Власти Германии, Дании и Швеции отвергли без удовлетворительных объяснений предложения России о сотрудничестве по расследованию диверсии на "Северных потоках". Об этом говорится в письме постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также членам Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Письмо сопровождает распространенную Россией в ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсий на "Северных потоках".

"Эти страны утверждают, что "российские власти информируются о проходящем расследовании диверсией". Это совершенно не соответствует действительности. На самом деле власти Дании, Германии и Швеции отвергли без каких-либо удовлетворительных объяснений все предложения о сотрудничестве по установлению исполнителей атак на трубопроводы, а также обстоятельств вокруг них, которые предложила Российская Федерация", - указал Небензя.

Он указал, что Россия предлагала Германии, Дании и Швеции создать совместные следственные группы по диверсиям на "Северных потоках", организовать политический диалог и начать процесс юридического взаимодействия, но по всем этим пунктам получила отказ.

"Эти страны отвергли предложения российских компетентных органов о создании совместных следственных групп. Швеция, в частности, просто заявила, что ее компетентные органы "не заинтересованы в установлении совместной следственной группы в данном конкретном деле", - указал Небензя.

Постпред РФ при ООН добавил, что Россия также запрашивала у Германии, Дании и Швеции информацию и юридическую поддержку, а также предлагала политический диалог для расследования диверсий на "Северных потоках". "Призывы председателя правительства РФ Михаила Мишустина относительно участия представителей российских компетентных исполнительных властей и "Газпрома" не получили убедительных ответов со стороны политического руководства этих стран", - добавил Небензя.

Он отметил, что новые данные по диверсии на "Северных потоках" подчеркивают необходимость международного расследования под эгидой ООН.

По словам Небензи, постоянное появление новой информации по диверсиям на "Северных потоках" подчеркивает необходимость организации международного расследования под эгидой ООН.

"Постоянный приток новой информации из различных источников, в том числе об объекте, обнаруженном 21 февраля 2023 года у трубопровода "Северный поток - 2", который может являться частью взрывного устройства, вызывает новые вопросы о данном инциденте и далее подчеркивает необходимость всеобъемлющего, профессионального, непредвзятого, прозрачного международного расследования под эгидой ООН", - указал Небензя.

"Мы надеемся, что резолюция Совета Безопасности ООН, которую мы предлагаем в этой связи, поможет Совету внести конструктивный вклад в этот процесс. Мы призываем страны-члены поддержать наш проект", - добавил он.